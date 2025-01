Lanazione.it - Portone scolpito da un’artista tedesca tra le opere del Giubileo

Amava il santuario e lì avevaalcune delle sue. Hildegard Hendrichs è l’artista che ha creato nel luogo francescano una porta. Quest’ultima, terziaria originaria della Germania dell’est, per lasciare le suecome segno di fede nel santuario che era parte della sua vita, più volte ha rischiato anche la galera, spiega la Diocesi di Grosseto, città dove oggi quel portale è stato portato, in Duomo, in un intinerio spirituale in occasione dell’anno giubilare. A La Verna Hendrichs, ricorda sempre la Curia grossetana, ha lasciato tre, due delle quali non ottennero però, all’epoca, le autorizzazioni degli organi preposti per essere collocate là dove erano state pensate e commissionate dagli stessi frati. Una di queste è, appunto, un grande portale che avrebbe dovuto essere collocato come porta di accesso alla basilica.