NBA i risultati della notte 26 gennaio | Boston vince il replay delle finali con Dallas Cleveland ko LeBron vince il duello con Curry

Una nottata ricchissima quella in NBA con quattordici partite NBA disputate tra laed il pomeriggio di ieri. A prendersi il palcoscenico due partite in particolare, finite però con scarti più grandi di quanto ci si potesse attendere.Nellasi è tenuta la rivincitaFinals tra, ma i texani sono con la coperta cortissima, con l’assenza di Derek Lively che si aggiunge a quella di Doncic; così i verdi dominano comodamente e si aggiudicano la partita con i 24 di Tatum e i 23 di Derrick White per un comodo 107-122. Da dimenticare invece la seconda partita a Parigi di Victor Wembanyama, arriva una doppia doppia da 20 e 12 rimbalzi ma anche una sconfitta netta per 136-98 contro gli Indiana Pacers, viziata da un pesante 38-12 nell’ultimo parziale con Pascal Siakam e Tyrese Haliburton a fare la parte dei leoni.