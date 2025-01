Ilrestodelcarlino.it - Mensa scolastica, bufera sulle tariffe

Già in diverse occasioni il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ con i consiglieri Claudio Ferracuti, Elvinia Minnoni, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani, avevano espresso diverse critiche in merito alle applicazione delleper, trasporti e servizi scolastici e ora chiedono spiegazioni. Nei giorni scorsi il gruppo di minoranza ha presentato una interrogazione molto dettagliata chiedendo al sindaco Michele Ortenzi varie delucidazioni. "Molti genitori hanno lamentato una differenziazione nell’applicazione delledella– spiegano i consiglieri -. Gli alunni iscritti per la prima volta alla scuola elementare fruiscono di una tariffa agevolata; questo per agevolare le iscrizioni, ma questo lascia un trattamento svantaggioso per coloro che già frequentano la scuola elementare.