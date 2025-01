Laprimapagina.it - Lukashenko riconfermato presidente della Bielorussia per un nuovo mandato

Leggi su Laprimapagina.it

Alexandrè stato, ottenendo l’87,60% dei voti, secondo i primi exit poll ufficiali. Il leader bielorusso, in carica dal 1994, si prepara a governare Minsk fino al 2030, dopo avere ampliante sconfitto i suoi quattro avversari politici.La seconda forza più votata è stata “Vota Contro Tutti”, con il 5,1% dei consensi, seguita dal partito comunista di Sergei Sirankov, che ha ricevuto il 2,7% dei voti. Nel corsosua carriera,ha già partecipato a sei elezioni presidenziali, che sono state oggetto di critiche per il loro svolgimento, in particolare quelle del 2020, che hanno visto l’esito di proteste di massa contro il Governo, sedate dalle autorità