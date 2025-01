Ilfattoquotidiano.it - La nave della Marina Cassiopea fa rotta per l’Albania, questa volta ha 49 migranti a bordo

Piantedosi ci riprova. Dopo i due flop di fine 2024, unaMilitare è tornata per la terzaa farsulcon auna cinquantina di, un numero decisamente superiore a quello dei passeggeri dei primi tentativi, i quali erano stati tutti liberati dai giudicisezione immigrazione del tribunale di Roma che non avevano convalidato i trattenimenti.E così domenica 26 gennaio il Viminale ha fatto sapere che, dopo alcuni giorni trascorsi al largo di Lampedusa, il pattugliatoresi è diretto verso il porto di Shengjin con a49 persone per il trasferimento nei centri in Albania, dove saranno avviate le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi. Altri 53, aggiungono dal dicastero di Matteo Piantedosi, “hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto per evitare il trasferimento: una circostanza di particolare rilievo, in quanto consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue”.