Il giardino dei Finzi Contini torna al cinema in versione restaurata per la Giornata della Memoria

Arriva in sala il 27 gennaio, per la prima volta inin 4K in occasione, il capolavoro di Vittorio De Sica 'Ildei', vincitore dell'Orso d'oro a Berlino nel 1971 e, l'anno dopo, dell'Oscar al Miglior Film Straniero. Distribuito da Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures il film, tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Bassani, racconta dal 1938 al 1943 le vicende dei, ricca famiglia ebrea dell'alta borghesia di Ferrara. Oltre ai premi, ai complimenti e al grande successo di pubblico il film raccolse però all'epoca anche critiche da parte dello stesso Bassani. Morando Morandini (Il Messaggero) contestò la rappresentazione eccessivamente melensa e pressapochistarealtà storica, mentre Kezich (CorriereSera) parlò di uno dei migliori lavori del regista da molti anni a quella parte.