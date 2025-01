Oasport.it - Golf: Harris English resiste e vince il Farmers Insurance Open. Bella settimana per Matteo Manassero

Si è chiuso nella notte il. Al Torrey Pines, il South Course ha designatoquale campione, con lo score di -8 nonostante il +1 dell’ultimo giro. Per lui complessivo di 280 colpi (68 73 66 73) e approdo intorno al 34° posto del ranking mondiale, nonché al quinto della lista americana per la Ryder Cup.Non riesce la rimonta a un ottimo Sam Stevens, che nonostante un -4 in un giorno nel quale sono in pochissimi a poter girare sotto il par si ferma a un unico colpo da(-7 il totale). A completare il podio ci pensa Andrew Novak, che chiude a -6 ed era a inizio giornata il più accreditato rivale del vincitore.Quarta posizione a -5 per il sudcoreano Sungjae Im e il norvegese Kris Ventura (abbreviativo di Kristoffer), che precedono l’USA Hayden Springer, sesto a -4.