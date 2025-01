Metropolitanmagazine.it - Fred De Palma, chi è la fidanzata Jori Delli

Sei anni di differenza traDe. Lui è un classe ’89 e lei è nata nel 1995, è una modella e influencer. È nata a Mestre e cresciuta a Quarto d’Altino. Le sue origini sono però albanesi. Ha frequentato il Politecnico di Torino, facoltà di Ingegneria Gestionale, per poi trovare spazio tra social e televisione. Per un periodo è stata infatti il volto di Sportitalia, impegnata in un programma sul calciomercato. Questo l’aveva avvicinata al mondo del calcio, iniziando a frequentare il calciatore Simone Camolese. È così finita ulteriormente sotto i riflettori. Molto seguita sui social, vanta centinaia di migliaia di follower tra Instagram e TikTok.Dee lafanno coppia fissa da circa un anno, ossia da quando il re del reggaeton italiano è uscito allo scoperto ufficializzando la relazione con la modella ed influencer postando una serie di foto sui suoi profili social.