Ilrestodelcarlino.it - Federica Pellegrini racconta la vita da mamma a Verissimo: "Ci vuole pazienza, Matilde sta conoscendo il mondo"

Bologna, 26 gennaio 2025 — Dall’essere una leggenda del nuoto a unaa 360 gradi, una volta appeso il costume al chiodo, passa unaintera. Il passato in vasca è già un ricordo per, la più giovane italiana di sempre a vincere una medaglia olimpica individuale (l’argento a 16 anni ad Atene 2004 nei 200 metri stile libero), prima dei record mondiali nei 200 e 400 metri stile libero. Dopo il ritiro dalle gare a novembre 2021, al termine dei Campionati italiani invernali, per la ‘Divina’ è iniziata una nuova, proseguita col matrimonio insieme al pesarese Matteo Giunta, il suo storico allenatore e grande amore, e la nascita della loro figlia, il 3 gennaio 2024. Oggi, a un anno di distanza, la primogenita di ‘Fede’ e Matteo cresce imperterrita, con la curiosità inconsapevole di una bambina cheprendersi lain lungo e in largo.