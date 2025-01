Lanazione.it - Conbipel, ultimo giorno di attività. I sindacati chiedono risposte: ‘Avremo un incontro a Roma’

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme (Pistoia), 26 gennaio 2025 – C’era movimento ieri mattina alladi Pieve a Nievole. Non solo i dipendenti si erano riuniti con iper discutere della situazione ma sembrava tornato un certo viavai di clientela al negozio. “Abbiamo parlato con i lavoratori – fa sapere Alessio Luzi della Cgil – e stamani c’era movimento perché la notizia ha evidentemente avuto risonanza e le persone sono tornate a visitare il punto vendita come un tempo. Al momento non ci sono grandi aggiornamenti. Li avremo forse solo dopo il 6 febbraio prossimo, quando faremo il punto a Roma in ministero. Il nostro obiettivo chiaramente – chiude Luzi – è quello di ridurre il perimetro e che tutti possano continuare a lavorare, ma al momento la situazione non offre grandi margini di speranza.