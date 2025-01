Liberoquotidiano.it - Come possiamo fidarci dell'Europa dopo le pressioni delle lobby verdi?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quelloche ha denunciato il quotidiano olandese Der Telegraaf e cioé che la Commissione europea avrebbe pagato alcune associazioni ambientaliste per spingere il Green Deal mi spiazza ben poco. Del resto l'andazzo nella prima gestione Von Der Leyen mi sembrava già chiaro con la condanna, da partea giustizia europea,a presidente e di tutto il suo carrozzone circa la mancanza di trasparenza sulla gestione dei contratti per l'acquisto dei vaccini: allora era la segretezza assoluta sui contratti, sulle cifre e sugli sms tra Ursula e il capoa Pfizer Albert Bourla; ora è questa modalità denunciata dal Telegraaf per cui il “governo” europeo avrebbe utilizzato fondi non per una comunicazione istituzionale ma per un “pressing” gestito da una rete di organizzazioni non governative ecologiste al fine di promuovere le (strampalate) idee proprio'ex commissario olandese nonché vice presidente con delega alla transizione Frans Timmermans.