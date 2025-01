Cityrumors.it - Caso Alemanno, Storace: “Storia assurda e irrispettosa, bisogna fare qualcosa per tirarlo fuori…”

L’ex presidente della Regione Lazio nonché deputato ora giornalista fa una sorta d’appello per l’ex Sindaco di Roma ora in carcere: “Ci vuole un po’ di raziocinio”Unache ha dell’incredibile, almeno e soprattutto dal punto di vista giuridico, con l’ex Sindaco di Roma Gianniche dal primo gennaio del 2025 è in carcere a Rebibbia perché non avrebbe rispettato le disposizioni del tribunale sui domiciliari per la condanna sul traffico di influenze.: “perfuori.” (Ansa Foto) Cityrumors.itUn reato che, detto così, fa già capire tante cose. A parlarne e a sollevare la questione è l’ex presidente della Regione Lazio Francesco, amico da una vita dal punto di vista personale e politico: “Trovo tutto quello sia successo incredibile e assurdo allo stesso tempo, capisco la legge ma è anche vero che ci sono situazioni più serie e gravi che vengono decise e dirette in modo ben diverso“.