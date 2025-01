Puntomagazine.it - Benevento, “Fuochi d’artificio 2” entusiasma il pubblico

Grande successo per l’Orchestra dell’Accademia di Santa Sofia all’Auditorium Sant’Agostino diSabato sera, l’Auditorium Sant’Agostino diha ospitato un evento straordinario, in cui l’Orchestra dell’Accademia di Santa Sofia ha conquistato ilcon un programma musicale brillante e travolgente intitolato “2”. L’intera serata è stata dedicata alla grande danza, con una selezione di brani che hanno scritto la storia della musica classica e della danza universale. Descritto dagli spettatori come “emozionante e coinvolgente”, il concerto ha visto l’orchestra eseguire con maestria e virtuosismo alcune delle musiche più celebri e amate, evocando atmosfere magiche che hanno toccato il cuore e l’anima delpresente. Il programma è stato aperto dalle note briose di “Coppélia” di Léo Delibes, che ha subito conquistato gli applausi entusiasti del, grazie al celebre Valzer e al delizioso Galop.