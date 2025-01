Inter-news.it - Zakaria a rischio per Inter-Monaco. Il possibile sostituto

Denis, fulcro del centrocampo deldi Adolf Hutter, è in dubbio per la prossima sfida di Champions League contro l’. IL PUNTO – Denisè uscito anzitempo dal match di Ligue1 tra ile il Rennes a causa di un fastidio alla coscia. Il centrocampista svizzero ha già saltato svariate partite per un problema fisico afferente a quella zona, ragion per cui le preoccupazioni del club transalpino risultano amplificate rispetto al normale. Il calciatore ex Juventus rappresenta una delle pedine principali dello scacchiere di Adolf Hutter, per cui una sua assenza contro l’, nella sfida di mercoledì 29 gennaio, avrebbe un peso specifico non indifferente per le ambizioni dei francesi.e il: l’segue con attenzione tale situazioneIL RAGIONAMENTO – In caso di assenza dello svizzero, il tecnico Hutter dovrebbe puntare su Soungoutou Magassa.