Week end in Italia con 5 viaggi unici, i consigli degli esperti su dove andare

Essere inclusi tra le meteate da Lonely Planet rappresenta non solo un riconoscimento del valore culturale e paesaggistico di una località, ma anche un’importante leva economica per il turismo e le attività connesse. I luoghi selezionati, infatti, beneficiano di un aumento di visibilità internazionale che si traduce in un incremento dei flussi turistici, con un impatto diretto sul Pil locale e nuove opportunità per le imprese del settore.Di seguito la top 5 deiper un-end in, con 6 mete (un itinerario prevede infatti una doppia destinazione) da non perdere. Sono da tenere d’occhio soprattutto perché, a livello economico, rappresentano un indicatore strategico di tendenze nel turismo internazionale.Viterbo e la TusciaViterbo e la Tuscia, con la loro ricca storia e il paesaggio rurale, sono stati scelti per il loro fascino autentico, lontano dai percorsi turistici più battuti.