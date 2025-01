Sport.quotidiano.net - Volley serie B, il punto. Romani: "Battistelli, sono contento a metà. Classifica ok, atteggiamento da migliorare»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Battistellli Compressori Polbottega,B maschile, è in pausa dagli incontri di campionato. In questo fine settimana si giocano le fasi finali della Coppa Italia maschile diB e i ragazzi di Marcostanno cercando di raccogliere le idee per recuperare punti e set persi nel corso di questa fase di andata. Il team ha cercato di affrontare con gli stessi atleti quelli chei punti deboli ed i punti di forza, in particolare il tecnico Marcocerca di tirare le fila in merito a questa prima volta inB: "Posso affermare di essere, perché c’è qualcosa da aggiustare, vista la posizione in– commenta il capo allenatore–. Non daldi vista dei risultati, perché tutto sommato nonpoi così malvagi, ma soprattutto perché forse mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto nelle ultime partite, nell’mentale, nel modo in cui ci si è approcciati alle partite".