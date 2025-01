Vive 120 giorni sott’acqua al largo della costa di Panama | il record mondiale di un ingegnere aerospaziale tedesco – Il video

Leggi su Open.online

Centoventi, e senza depressurizzazione. L’Rudiger Koch, 59 anni, ha festeggiato il, stabilito per il periodo più lungo trascorso in una capsula sommersa aldi. Dopo circa 4 mesi, Koch è emerso dalla sua casa di 30 metri quadrati sotto il mare alla presenzagiudice del Guinness Worlds Susana Reyes, che ha confermato all’di aver battuto ilprecedentemente detenuto dall’americano Joseph Dituri, che ha vissuti centoin un “mini-appartamento” sottomarino in una lagunaFlorida. «È stata una grande avventura e ora che è finita c’è quasi un senso di rammarico in realtà. Mi sono divertito molto durante il mio soggiorno qui», ha detto Koch all’Afp dopo aver lasciato la capsula a 11 metri sotto il mare.