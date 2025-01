Lettera43.it - Trump e l’allargamento del potere: quali argini possono limitare la deriva autoritaria

Le parole pronunciate da Donalda dicembre 2023 fecero scalpore: «Non sarò un dittatore, con l’eccezione del primo giorno dopo l’elezione», disse durante un’intervista a Fox News. Oggi, almeno per il momento, dittatore in senso stretto non sembra volerlo fare, ma vista la raffica di ordini esecutivi nei primi due-tre giorni della sua presidenza il piglio autoritario pare esserci tutto. Esistono dunque modi per arginarlo?Una prova di forza per ampliare il suoNelle prime ore del suo secondo mandatone ha firmati così tanti che qualcuno ci ha visto un tentativo di testare il suo. A un primo sguardo i provvedimenti sembrano un modo per dare ai suoi elettori la sensazione di voler mantenere le promesse da subito, di iniziare “la nuova età dell’oro” annunciata durante il comizio d’insediamento.