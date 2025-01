Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Kolo Muani può alternarsi anche con gli esterni, Vlahovic ha preso bene la panchina»

A Dazn è intervenuto, tecnico della Juventus, a pochi minuti dal match contro il Napoli.: «puòcon glihala»Scelta dititolare:«Randal lo stavamo cercando, può dare movimento e profondità e scambiarsicon gli altri attaccanti. In fase difensivaavrà un compito importante per non far palleggiare alcuni giocatori che creerebbero pericoli. Durante la partita in fase difensiva sanno tutti gli attaccanti cosa devono fare, in fase offensiva gli lascio libertà per non dare riferimenti al Napoli».Come ha reagitoalla?«Molto, è un leader molto positivo nel gruppo. Rientra da un infortunio, ha aiutato tanto la squadra, sa che oggi può esserelui una scelta importante nel secondo tempo per mantenere o alzare il nostro livello».