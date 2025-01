Juventusnews24.com - Thiago Motta a Dazn: «Kolo Muani è un giocatore che stavamo cercando. Ecco cosa potrà darci e come ha reagito Vlahovic alla panchina»

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juve, ha parlato così ai microfoni diprima del match di Serie A contro il Napoliha parlato nel pre-partita di Napoli Juve, sfida di Serie A, ai microfoni diTITOLARE – «Randal è unche, può dare movimento, profondità, non lasciare riferimenti. In fase difensiva avrà un compito importante, per non far giocare certi giocatori che quando palleggiano possono dare problemi».ATTACCANTI E COMPITI – «Hanno tutta la libertà di cambiare. In partita, in fase difensiva, sannodevono fare. In fase offensiva gli lascio libertà per non lasciare riferimenti».REAZIONE– «Molto bene, è un leader molto positivo in questo gruppo. Torna da un piccolo infortunio, quando ha partecipato ha aiutato tantissimo.