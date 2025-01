Ilgiorno.it - San Giovanni Bianco, padre accoltella il figlio tre volte al culmine di una lite in famiglia

San(Bergamo) – Unaine, aldel diverbio, ilche sferra tre coltellate almaggiorenne. Siamo a San, in provincia di Bergamo, dove i carabinieri venerdì sera sono dovuti intervenire all’interno di un’abitazione privata. Qui, rispettivamente di 42 e 70 anni, stavano discutendo animatamente in seguito alla a una richiesta di denaro del primo al secondo. Il, evidentemente alterato, nella concitazione si è scagliato contro la madre, innescando la reazione la reazione del papà che ha impugnato il coltello e colpito tre. Chiamato il 112. i genitori sono stati i primi a prestare soccorso alferito, chiamando anche i vicini. Il 42enne è stato portato in elicottero all’ospedale PapaXXIII di Bergamo, dove è stato dichiarato fuori pericolo.