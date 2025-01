Lapresse.it - Riforma giustizia, la protesta dell’Associazione nazionale magistrati

In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, proteste dell’Anm in varie città contro ladella. Azioni dimostrative sono andate in scena a Milano, Roma e Napoli.Anm a Milano distribuisce Costituzione su scale tribunaleCirca 60milanesi stannondo sulle scalinate del palazzo didi corso di Porta Vittoria in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziaria indossando toghe e coccarde, esponendo e distribuendo copie della Costituzione. Hanno risposto all’appello– sezione di Milano e del Comitato direttivo centrale il Comitato Direttivo Centrale dell’Anm per mandare un segnale di “contrarietà” alle riforme costituzionali in corso di approvazione da parte di Governo e maggioranza e iniziative di “sensibilizzazione” per i cittadini.