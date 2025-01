Anteprima24.it - Rapine aggravate, ricettazione: minorenne arrestato

Tempo di lettura: 3 minutiAll’esito degli sviluppi delle attivita? di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione ad una Ordinanza di applicazione di Misura cautelare del collocamento in comunita?, nei confronti di undel luogo, gia? destinatario di analoga misura eseguita nei giorni scorsi. Il Pubblico Ministero titolare delle indagini, nel corso degli approfondimenti investigativi, effettuati dalla Squadra Mobile di Avellino, dalla Compagnia Carabinieri di Avellino e dalla Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento (NA), ha contestato al destinatario della misura i reati di furto aggravato,e rapina aggravata in concorso.In particolare, dopo alcuni furti consumati nella provincia di Avellino negli ultimi mesi, erano avviate le indagini volte all’individuazione dei responsabili e le convergenze investigative consentivano di riscontrare che gli stessi malfattori operavano anche in altre province per i medesimi scopi illeciti; infatti, si erano recati in trasferta a Piano di Sorrento (NA), ove erano state rubate tre biciclette a pedalata assistita di ingente valore.