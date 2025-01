Bergamonews.it - Polizia, Anna Laruccia è il nuovo Primo Dirigente

Bergamo. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 gennaio, il Consiglio di Amministrazione per il personale delladi Stato ha decretato la promozione adelladi Stato della dottoressaattualmente Reggente della Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo., provenendo dalla Questura di Milano, ha assunto l’incarico in Questura a Bergamo il 3 aprile 2024 ed ha immediatamente dato impulso a tutta l’attività della Divisione Anticrimine specialmente in tema di contrasto alla violenza di genere, con le istruttorie per vari provvedimenti del Questore, in particolare in tema di “Ammonimento” per violenza domestica e atti persecutori.Inoltre sono state incrementate la varie misure di prevenzione emesse dal Questore, tra le quali Fogli di Via dal Comune, Avvisi Orali, Daspo Sportivi ed Urbani che permettono di allontanare persone che assumono comportamenti illeciti o pericolosi per l’ordinata convivenza civile.