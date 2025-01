Laprimapagina.it - Per almeno 25 anni Bari emirato sotto il dominio dei musulmani

È un evento storico lontanissimo nel tempo, sconosciuto a molti baresi.ha ospitato l’unico stato arabo della penisola italiana continentale. Nel IX secolo, per25fu unildei. Le tracce di questo ricordo sono presenti in alcune manifestazioni artistiche, culturali.Tutto avvenne nell’835 d.C., un periodo che vide l’assedio di Napoli ad opera del ducato longobardo di Benevento. Il console di Napoli non vedendo arrivare gli aiuti dai Franchi e dai Bizantini, suoi alleati, chiese aiuto agli arabi che in quel periodo possedevano buona parte della Sicilia. L’esercito arabo venne chiamato ad intervenire in vicende di guerra dell’Italia continentale. L’aiuto dell’esercito arabo fu fondamentale per i napoletani che riuscirono così a liberarsi dal giogo beneventano.