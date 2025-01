Ilfattoquotidiano.it - Paolo Crepet a La Confessione di Gomez: “Basaglia capì che era il momento di aprire i manicomi. Mi parlò del loro odore di urina”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Francoche era ildile porte dei. Mideldi” . Cosìospite a “La” di Peterinsieme a Marino Bartoletti, in onda sabato 25 gennaio alle 20.15 su Rai3, a proposito dell’ispiratore della legge 180 del 1978 che prende il suo nome e che rivoluzionò il mondo della psichiatria. “Una volta in un viaggio gli chiesi: ‘Ma perché? Come è nata la decisione di chiudere i?’ E lui ha risposto: ‘Ma non senti l’di?’. Questa cosa, no, l’incompatibilità tra persone – ha spiegato – Era chiaro che quella che allora chiamavamo ‘istituzione totale’, era chiaro che bisognavaquelle porte. All’epoca c’erano 120mila italiani, donne e uomini, rinchiusi nei, quindi era una città”, ha concluso