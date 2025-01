Quotidiano.net - Novel food della Ue, dopo la polvere di larve gialle toccherà alla farina di mosca e di grillo domestico

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 gennaio 2025 – Il ‘’ – in particolare, le proteine derivate da insetti – si fa sempre più spazio nel continente europeo.l’okdi locuste migratorie, a quella di vermiminore e a quella di, pronunziati negli ultimi due anni, Bruxelles ha autorizzato la commercializzazionediintere di Tenebrio molitor (le cosiddette ‘). Il via liberaCommissione europea arriva pochi giorniil fallito tentativo dei gruppi di destra all’Eurocamera di rimettere in discussione l’aggiunta delleai nuovi alimenti dell’Unione. Il testo dell’autorizzazione La modifica al regolamento di esecuzione Ue autorizza l’immissione sul mercatodiintere di Tenebrio molitor trattata con raggi Uv, che si aggiunge cosìlista dei(viene così definito, secondo la normativa, qualsiasi cibo che non sia stato consumato “in modo rilevante prima del maggio 1997 sul continente”).