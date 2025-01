Lanazione.it - Nella zona di Fontecese nasce un nuovo ’parco commerciale’

Leggi su Lanazione.it

GUBBIO – È in arrivo unparco commerciale a Gubbio, in particolare in località. Coop Centro Italia ha infatti annunciato un accordo con la Gremat Immobiliare di Città di Castello. A stipulare l’unione erano presenti il presidente di Coop Centro Italia Antonio Bomarsi e il rappresentante legale di Gremat Immobiliare: entro la fine del mese saranno così avviati i lavori di costruzione delparco commerciale con le opere propedeutiche al cantiere, rispolverando così una vecchia e annosa vicenda provando a dare un miglioramento ad unaimmediatamente periferica della città. Le prime voci per un centro commerciale aerano girate circa dieci anni fa, poco dopo l’insediamento della prima amministrazione Stirati. All’epoca si parlò addirittura di un investimento di 18 milioni di euro, 10mila metri quadrati di superficie edificata più le aree verdi e circa 450 posti auto.