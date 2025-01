Sport.quotidiano.net - Napoli-Juventus, Conte: "Vittoria pesantissima, come quella di Bergamo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 25 gennaio 2025 - Ai tanti sentori di un qualcosa di molto bello che potrebbe succedere a fine stagione c'è la fine dell'imbattibilità della, che cade proprio al Maradona: sotto per mano del volto nuovo Kolo-Muani, ilsi costruisce la rimonta nel secondo tempo (e non è una novità) grazie alla rete di Anguissa e al rigore trasformato da Lukaku, per un 2-1 che rispedisce l'Atalanta a -7 e, soprattutto, mette altra pressione all'Inter, che domani dovrà rispondere sul campo del Lecce per restare virtualmente a pari punti. Le dichiarazioni di Motta Se i sogni scudetto degli azzurri si fanno sempre più concreti, quelli dei bianconeri, scivolati ora -16 punti dalla vetta, sono andati definitivamente in archivio anche per Thiago Motta, che ha commentato la prima sconfitta in campionato della sua gestione.