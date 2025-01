Secoloditalia.it - Milano, l’Anpi offende la Shoah: la comunità ebraica diserta gli eventi per il Giorno della Memoria

È ufficiale: lamilanese dà forfait alle commemorazioni del Comune per il. Il 27 gennaio non sarà presente all’evento organizzato a Palazzo Marino dal sindaco Sala per commemorare le vittime dell’Olocausto. Mai come quest’anno ilsarà divisivo, All’incontro tra gli studenti,, l’Aned (associazione degli ex deportati), e l’Ucei (unione delleebraiche) quella milanese resterà a casa in polemica con le posizioni del. Nel mirino, si legge nella nota diffusa ieri, “l’eccessiva politicizzazione di alcune associazioni promotrici“.Lailpromosso dal Comune“Non possiamo accettare di avere a che fare conche ha già paragonato laa quello che accade a Gaza. Non si possono prendere posizioni diverse, perché laè una, ci vuole buonsenso”, spiega Walker Meghnagi, presidentemilanese.