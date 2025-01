Spazionapoli.it - Mercato Napoli, ADL ha pensato a tutti: ecco il budget stanziato per i prossimi colpi

Aurelio De Laurentiis vuole garantire ad Antonio Conte deiimportati:ilper ilda qui alla prossima estate. Ilguarda al futuro con fiducia, al netto degli addii importanti. Quello di Khvicha Kvaratskhelia, certo, ma anche il futuro che riguarda Victor Osimhen: anche il nigeriano, una volta tornato a, andrà via e da questa cessione il club riuscirà a percepire una cifra (si spera) considerevole.Tutto ovviamente è nella mani di Giovanni Manna che dovrà lavorare su più fronti, ma anche Aurelio De Laurentiis che dovrà fiancheggiare l’operato del direttore sportivo sotto il punto di vista economico.I tifosi sperano che già in questa sessione disi possa fare qualcosa, soprattutto per ottemperare all’addio di un calciatore cosi importante come l’ormai ex numero 77 azzurro.