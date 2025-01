Oasport.it - LIVE Perugia-Verona, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: al via la prima semifinale di giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-CIVITANOVA () DALLE 18.301-0 Mani out Semeniuk.PRIMO SETStarting six di: Giannelli, Herrera, Loser, Ishikawa, Semeniuk, Russo, Colaci (L)Ecco il sestetto iniziale di: Zingel, Cortesia, Abaev, Keita, Jensen, Mozic, D’Amico (L).16.10 Formazioni che stanno ultimando le fasi di riscaldamento e sono pronte a fare il loro ingresso sul bellissimo taraflex tricolore di gioco dell’Unipol Arena!16.05ha brillantemente superato Modena nel match dei quarti di finale.invece ha messo al tappeto Piacenza in 5 set, regalandosi una final four da giocare con spensieratezza la suafinal foour di sempre!16.00è detentore dellainvece non ha mai sollevato il trofeo.