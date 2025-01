Bergamonews.it - Lite tra padre e figlio finisce con 3 coltellate: 70enne denunciato per lesioni aggravate

Leggi su Bergamonews.it

San Giovanni Bianco. Unafamiliare degerata, cominciata con una discussione e finita con unche ha accoltellato il. Il fatto è successo nella tarda serata di venerdì 24 gennaio, alle 20.15, all’interno di una abitazione quando un papà e suo, di 70 e 42 anni, hanno avuto una discussione generata dalla richiesta del giovane, maggiorenne, di soldi.La situazione si è aggravata di fronte alla reticenza del genitore e anche a causa dello stato di alterazione da parte del giovane che, prendendosela anche con la madre, ha così scatenato l’ira delal punto da colpire il 42enne con tre.Resosi conto dell’accaduto, ilha immediatemente chiamato i soccorsi, prima il 118, poi i carabinieri della stazione di San Giovanni Bianco e anche i vicini di casa. La vittima è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII, non in pericolo di vita.