Lanazione.it - L’Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo celebra il Giorno della Memoria

Leggi su Lanazione.it

, 25 gennaio 2025 –deldiil2025. La ricorrenza di lunedì 27 gennaio rinnoverà l’occasione per commemorare le vittime dell’olocausto e, soprattutto, per ricordare l’importanza di affermare tolleranza, accettazione del diverso, comprensione e apertura verso gli altri come valori fondanti in ogni relazione, con l’ente aretino che sarà presente con il proprio stemma araldico alle variezioni promosse sul territorio provinciale. La volontà deldelsarà di rendere un doveroso omaggio al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, ricordando il loro sacrificio e il loro silenzioso eroismo che sono stati riconosciuti dal conferimentoMedaglia d’Oro al Valor Militare all’Internato Ignoto.