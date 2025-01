Bergamonews.it - L’incidenza della spesa sanitaria sugli stipendi di lavoratori e pensionati: “Una ‘tassa occulta’ che pesa”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Quanto incidono i costi di visite ed esami sanitari, spesso eseguiti attraverso il canale privato, sue risparmi delle famiglieprovincia di Bergamo? Per capirlo, la Cgil è tornata ad analizzare gli ultimi dati delle pratiche elaborate nella più recente campagna fiscale dai propri Caaf presenti sul territorio.Sono 39.554 (sui 59.130 totali) i contribuenti che, nel presentare la dichiarazione dei redditi 2023 per la campagna 2024 attraverso i nostri sportelli, hanno portato in detrazione spese per prestazioni specialistiche e pagamento di ticket sanitari (escluse le spese legate all’acquisto di farmaci o dispositivi medici). In media si tratta di 1.068 euro a dichiarazione, in crescita rispetto agli ultimi anni. “Le dichiarazioni 2024 (per i redditi 2023) ci restituiscono un quadro preoccupante.