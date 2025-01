Ilrestodelcarlino.it - La M&G Scuola Pallavolo sempre in campo

Periodo di pausa forzata per la Yuasa che nel weekend sarà spettatore, anche interessato, della Final Four di Coppa Italia e nel frattempo continua ad allenarsi in vista della ripresa del 2 febbraio in casa contro Milano. Proprio lo stesso giorno sarà inun’altra realtà importante del mondo M&G, nata proprio in questa stagione ovvero la squadra di beach volley femminile. Sarà impegnata a Roma in un torneo allo Sporting Club Le Palme in vista del Campionato di Beach Volley Silver che le vedrà impegnate ad Ancona il prossimo 15 febbraio. A raccontare come è nata questa nuova realtà è Michela Sampaolesi, una delle cinque tesserate: insieme a lei la capitana Costanza Giuliani, Silvia Buschi, Mara Santoni e Lorena Diaz. In panchina una vecchia conoscenza del volley a Grottazzolina Nicola Cecato, ora coach ma in passato regista in Serie A proprio a Grotta.