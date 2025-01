Lanazione.it - Furti in casa, arrestata la banda. Tra i beni recuperati c’è un casco firmato da Valentino Rossi

Firenze, 25 gennaio 2025 – Importante operazione contro iin abitazione da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Firenze. I militari hanno arrestato quattro persone, tutte di nazionalità italiana, di età compresa tra 35 e 53 anni, accusati di aver sottratto alle vittimedi valore in oro e argento. Della reva faceva parte anche un importante cimelio sportivo: unda motociclista autografato da. Il recupero della reva In totale, i carabinieri hanno restituito alle vittime circa 200 oggetti in oro e argento, per un valore intorno ai 100mila euro. Questierano stati trafugati in sette eventi criminosi nei comuni di Impruneta, Bagno a Ripoli, Scandicci, Cerreto Guidi e Prato. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre 2024, a partire da una denuncia di furto presentata da una residente a Fiesole, culminando a fine novembre con l'arresto di quattro sospetti.