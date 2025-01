Liberoquotidiano.it - "Ehm, scusate". Stefano De Martino si avvicina e... Occhio al pacchista, succede l'impensabile | Guarda

Scivolone ad Affari Tuoi. Nella puntata di sabato 25 gennaio in onda su Rai 1, ildella Campania tiene ancora banco. Accade mentre il concorrente nomina il suo numero. A quel puntoDesiper la consueta presentazione. Peccato però che Gaetano abbia la memoria corta. "Buonasera a tutti. esordisce - Gaetano Cervo.". Poi la pausa: "Ehm, da Recale, in provincia di Caserta. Ho avuto un lapsus". "Non ti ricordavi da dove venivi?", chiede Detra le risate dello studio. D'altronde Gaetano è conosciuto dal pubblico per il suo approccio spensierato e per le sue giocate audaci durante il programma, che hanno intrattenuto il pubblico e contribuito a creare momenti memorabili. La sua personalità vivace ha fatto sì che diventasse un personaggio amato dai telespettatori.