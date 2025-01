Cultweb.it - Chi era Oskar Schindler, l’imprenditore tedesco che salvò migliaia di ebrei durante la guerra?

Leggi su Cultweb.it

fu un industrialee membro del Partito Nazista, noto per aver salvato oltre 1.100la SecondaMondiale. La sua incredibile storia è alla base del capolavoro di Steven Spielberg,’s List – La lista di.Nato il 28 aprile 1908 a Zwittau, in quella che oggi è la Repubblica Ceca,era figlio di un produttore di macchine agricole, cresciuto in una famiglia etnicamente tedesca e cattolica. Dopo una giovinezza segnata da affari fallimentari e una condotta tra agi e sregolatezze,aderì al Partito Nazista nel 1939, spinto più dall’opportunismo che da convinzioni ideologiche. Ful’occupazione nazista della Polonia che qualcosa nella sua vita si trasformò.trasferì la sua attività a Cracovia, dove nel 1939 rilevò una fabbrica di smaltatura appartenente aespropriati.