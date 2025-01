Inter-news.it - Cassano: «Inzaghi, preso dei rischi all’Inter. Credibile! Ma si gioca tutto»

Leggi su Inter-news.it

ha finalmente fatto dei complimenti a Simoneper aver gestito al meglio le forze e i cambi nelle diverse competizioni, sopratin Champions League, dove pur correndo dei, ha comunque riportato ottimi risultati. L’ex calciatore ne ha parlato durante l’ultima puntata di “vivaelfutbol” in diretta su Twitch.MERITI – Antoniospende finalmente belle parole per Simone, anche se resta sempre un “però”: «L’impressione che ho dell’Inter è che ha due squadre. La seconda impressione è che può vincere il campionato in Italia.con le sue scelte è stato bravo e, si èe quando la gente si prende deia me piace e va premiato. Però dagli ottavi in poi io voglio vedere che Inter sarà. Le prossime due partite in mezzo alla Champions League sono tremende, perché si: ora vai a Lecce, poi hai il derby e il Monaco in mezzo.