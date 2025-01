Isaechia.it - Carolyn Smith a Verissimo parla del tumore: “Dopo gli ultimi esami il medico mi ha fatto anticipare i controlli”

Ospite di una nuova puntata di.La storica giudice di Ballando con le Stelle hato della sua battaglia contro il:Sta andando bene, mi sto prendendo cura di me stessa. Non solo parole, anche fatti adesso. Sono sempre a pensare a prima agli altri e poi a me stessa. Ho detto stop. Un mese chiusa dentro casa, non sto ignorando le persone. Sono 10 anni che lotto con questo intruso. Queste cellule che non sappiamo dove sono quindi io costantemente ogni tre settimane devo fare le mie cure, la chemio. Hodelle punture, ma tutte le tre settimane stavo male, non riuscivo a fare nulla e per me non fare nulla è la cosa peggiore che mi può succedere, è difficile stare ferma. Abbiamo controllato meglio le analisi del sangue e stiamo cercando di trattenere certi livelli al posto giusto.