Calcio Eccellenza L’Fcr gioca ancora d’anticipo | visita alla capolista Tropical

PomeriggioperForlì, in campo oggi (ore 15) al ‘Giorgio Calbi’ di Cattolica, fortezza del Coriano, in uno dei due anticipi della 22ª giornata nel girone B del campionato di; l’altra gara odierna è Sant’Agostino-Sanpaimola. Reduci dal pareggio proprio con il Sant’Agostino – il terzo consecutivo dopo 18 turni di allergia al segno ‘ics’ –, i biancorossi vanno a caccia dell’impresa corsara per incrementare il margine di sicurezza sul ventre molle della zona playout (+3). Simone Muccioli dovrà rinunciare agli squalificati Bergamaschi e Zabre, nonché agli infortunati Damiano, Fiumi e Mantovani; prima chiamata per Nicolò Zanni, difensore classe ’06 scuola Cesena, appena prelevato a titolo definitivo dal Cervia United (Promozione).corte della prima della classe,troverà un ‘ambientino’ caldo e unaffamato di vittoria.