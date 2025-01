Anteprima24.it - Alimentazione, nelle scuole sannite si ‘assaggia’ la zeppola e la tiella padulese

Tempo di lettura: < 1 minutoPaduli in tavola e sui quaderni degli studenti sanniti. E’ motivo di grande orgoglio per la comunità, la presenza di due prodotti tipici locali, lae la, nel ‘menu’ degli studenti di scuola quando si parla di.I due prodotti culinari sono stati riconosciuti come PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Campania) e sono il fiore all’occhiello della tavola del comune sannita: nei giorni scorsi, in occasione di una lezione dal titolo ‘I Pat nel piatto’, gli studenti della scuola di Calvi hanno deciso di ‘assagiare’ seppur virtualmente i due piatti della cucina. Il lavoro è stato coordinato dalla direttrice UOC Igiene degli alimenti di origine animale, la dottoressa Danila Carlucci. L'articolosilae laproviene da Anteprima24.