Zverev lancia la sfida a Sinner | Il migliore degli ultimi 12 mesi ma sono pronto Rispetto Djokovic

Alexandersi è qualificato alla finaleAustralian Open 2025, dopo aver vinto il primo set per 7-6(5) contro Novake il conseguente ritiro del fuoriclasse serbo, che si è arreso a causa di uno strappo dopo un’ora e ventidue minuti di grande battaglia. Il tedesco ne ha parlato durante la conferenza stampa: “Non me l’aspettavo.sapeva che con un infortunio muscolare avrebbe dovuto giocare almeno altre tre ore dopo aver perso il primo set ed è una cosa molto difficile se si ha uno strappo. È difficile continuare a giocare ad alta intensità perché non migliora. Come ho detto in campo, loe lo ammiro assolutamente“.Gli è poi stato chiesto cosa sia cambiato dopo la finale persa lo scorso anno al Roland Garros: “Ho assunto Jez Green come nuovo preparatore fisico.