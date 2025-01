Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il Corriere dello Sport: «Siamo ai titoli di coda, aria di divorzio». Nei prossimi mesi può succedere questo. Ultime

di RedazionentusNews24, secondo ilaidiper l’avventura del serbo in bianconero. Cosa puòCome riportato dal, Dusansarà un nome in uscita dal calciomercatonei. Nessun accordo per il rinnovo, quindi a un anno e poco più dalla scadenza ci si ritrova senza alcuna certezza per il serbo.Appare però difficile che possa rimanere, quindi i bianconeri dovrebbero già attivarsi per trovargli una nuova sistemazione. Una sistemazione che garantisca un certo quantitativo di incasso e un ingaggio non indifferente al numero 9.Leggi suntusnews24.com