Sport.periodicodaily.com - Ventitreesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano crolla a Istanbul, Bologna cede al Monaco

Lasi chiude con una doppia sconfitta per le due italiane impegnate. L’Olimpia frana letteralmente adper mano dell’Efes(110-66), che domina in lungo e in largo, mentre la Virtus viene beffato in casa dal(86-80) che rimonta lo svantaggio.: EFES-OLIMPIA110-66Il match si fa subito in salita per i meneghini che subiscono la maggior forza dei turchi, capaci di chiudere la prima frazione sul 24-9.accusa il colpo e sprofonda nel quarto successivo: l’Efes si spinge infatti sul +26, prima di andare al riposo sul 56-31. Non cambia il copione nella ripresa, doveperde troppi palloni e condiversi rimbalzi. I turchi costruiscono un terzo quarto gigantesco per il +45.