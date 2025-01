Iodonna.it - Un'indagine condotta da Skuola.net e Unioncamere rivela la consapevolezza dei ragazzi sulle loro future professioni e anche quali sono i mestieri più ambiti

Chi non ha mai sognato, da piccolo, di diventare astronauta, esploratore o una famosi cantanti? Quel desiderio è un ricordo vivido per molti,se, con il passare degli anni, quei sogni siaffievoliti diventando solo follie di bambini. A differenza di allora, idi terza media oggi, ben 6su 10, hanno un sogno professionale ben definito e molto più pragmatico, già in terza media. E, strano ma vero, non è né lo youtuber, né l’influencer. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X I tredicenni hanno idee chiare sul lavoro del futuroSebbene, infatti, le campagne pubblicitarie promuovano carriere innovative legate alla tecnologia e alla transizione digitale, le nuoveemergono solo timidamente, lasciando spazio a un mix di ambizioni radicate nella tradizione: medico, ingegnere, insegnante, psicologo, avvocato e giornalista,queste, secondo una recente ricercada