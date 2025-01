Ilfattoquotidiano.it - Un fiume bianco attraversa la Russia: oltre 5 tonnellate di cocaina sequestrate negli ultimi due anni. “Merito” della guerra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Flussi die confische di carichi: sono entrambi da record. Lo scrive il giornale russo Izvestia, che riporta i dati del Servizio doganale russo: dall’inizionel 2022 fiumi di polvere bianca si sono riversati nella Federazione.dello stupefacente – valore: 350 miliardi di rubli, quasi tre miliardi e mezzo di dollari – sono state confiscate tra il 2023 e 2024 in. Si tratta di quantità dieci volte superiori a quelle in circoloche precedono l’avvio del conflitto e anche il conflitto è tra le cause di questi nuovi picchi.Il porto di Odessa era uno degli hub attraverso cui transitava verso altre sponde e frontiere ladal Sud America, ma rimane sotto fuoco ormai da tre. Per questo i trafficanti hanno deviato le rotte e scelto nuovi snodi per trasporti e spostamenti.