Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: accordo col Chelsea per Renato Veiga, Todibo solo a una condizione, clamoroso retroscena su Kolo Muani

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 24 gennaio 2025– 23 gennaio 2025– 22 gennaio 2025– 21 gennaio 2025– 20 gennaio 2025– 24 gennaio 2025da Repubblica: «Il Napoli ha provato a ritardare il trasferimento. Quel messaggio al PSG.». Cosa è successo!Ore 10.40 –, Repubblica riporta unsul neo attaccante bianconero: c’entra anche il Napoli.