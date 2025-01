Tragedia a Trento investita e uccisa una giovanissima promessa del ciclismo italiano

Leggi su Dayitalianews.com

Secondo gli esperti era destinata a grandi cose Sara Piffer, 19ennedel, ma i suoi sogni si sono infranti sull’asfalto di via Cesare Battisti, una strada tra Mezzocorona e Mezzolombardo nel trentino. La giovane originaria di Palù di Giovo questa mattina 24 gennaio, mentre si allenava col fratello, è stata travolta eda un’auto che secondo le prime ricostruzioni proveniva dal senso opposto di marcia investendola in pieno.L’incidenteCome detto Sara Piffer si stava allenando in bici con il fratello, dilettante nella Campagna imballaggi, rimasto coinvolto anche lui nell’incidente ma con ferite lievi. Secondo quanto ricostruito un uomo di 70 anni, durante un sorpasso, con la sua auto che veniva in senso opposto avrebbe investito la giovane. Subito è scattato l’allarme e sul posto è arrivato un elicottero dell’1-1-8, ma i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili poiché le ferite riportate dalla ragazza erano troppo gravi.